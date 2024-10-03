「多種多様な安心を届けられる、企業グループになりたい」─日本生命保険社長の清水氏はこう話す。介護大手のニチイホールディングスをグループ化し、同社の持つ介護・保育・医療事務事業を地域活性化に生かす他、生保の世界最大市場・米国で、現地生保に6000億円の出資を決定、利益拡大を図る。それらは全て「安心の多面体」という企業のあり方を実現するための方策。清水氏が目指す会社の形とは。 相場が