中国・アフリカ貿易が活発化、中国製品の人気続くコートジボワールにある伝音控股のスマホブランド「TECNO」の旗艦店で、製品を試す人。（8月撮影、アビジャン＝新華社配信）【新華社広州10月3日】中国のスマートフォンメーカー、深圳伝音控股（トランシオン）は「アフリカのスマホ王」と呼ばれており、2017年からアフリカでのスマホ出荷台数で首位に立ち、2023年も市場シェアは40.0％を超えた。同社の財務報告書による