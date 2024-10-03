フジテレビ系“火9”ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』制作発表会見が3日、都内で行われ、反町隆史、杉野遥亮、白石麻衣、前田旺志郎、青木さやか、橋本じゅん、宇梶剛士、平山祐介、中村俊介、観月ありさが出席。撮影の休けい中、同局で再放送中の『ビーチボーイズ』を鑑賞したことを明かした。【集合ショット】華やか！反町隆史、杉野遥亮ら豪華出演者が役衣装で勢ぞろい撮影の合間には、反町らが昔のドラマ撮影の様子を