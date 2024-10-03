エマニュエル駐日米大使（左）と握手する石破首相＝3日午前、首相官邸石破茂首相は3日、エマニュエル駐日米大使と官邸で就任後初めて面会した。日米同盟を強化し、韓国やフィリピンといった同志国とのパートナーシップを重視する方針を確認した。エマニュエル氏は面会後、記者団に「日米同盟の強さは、自由で開かれたインド太平洋の基軸だ。石破政権とも今までの機運をしっかり維持していきたい」と述べた。首相は2日にバイ