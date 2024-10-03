3日は各地で大気の状態が不安定で、激しい雷雨や竜巻などの突風に注意が必要です。また、気温が急降下する所も出てきそうです。秋雨前線の影響で、西日本や東日本では局地的に激しい雷雨となる見込みです。豪雨被害があった石川県能登地方でも、豪雨のあと一番のまとまった雨となる恐れがあります。土砂災害や道路の冠水などに注意が必要です。また、この雨で全国的に暑さが収まり、2日に10月としては記録的な暑さとなっ