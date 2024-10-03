東京・八王子市にある寺の事務所に侵入し、現金およそ400万円などを盗んだとして39歳の男が逮捕されました。藤田孝男容疑者は、今年6月八王子市の寺の事務所に侵入し、金庫に入っていた現金などおよそ438万円を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、藤田容疑者は午前2時すぎに無施錠の窓から事務所に侵入し、2時間ほど物色していたということです。金庫は現場付近で壊され中身が盗まれていました。取り調べ