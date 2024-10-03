■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (100000018) 日経平均 東証その他 (7011) 三菱重 東証プライム (3418) バルニバービ 東証グロース (9024) 西武ＨＤ 東証プライム (6479) ミネベア 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2156) セーラー広告 東証スタンダード (1572) Ｈ株ブル