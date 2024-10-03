後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比８６０円高前後と前場終値と比較してもみ合い圏推移。外国為替市場では１ドル＝１４６円９０銭台の推移。アジアの主要株式市場は高安まちまち。 出所：MINKABU PRESS