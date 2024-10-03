スペイン『エル・ムンド』が2日、マンチェスター・シティのポルトガル代表MFマテウス・ヌネスが窃盗の疑いで逮捕されていたことを報じた。同紙によると、9月のインターナショナルブレイク中にマドリードのナイトクラブを訪れたヌネスは、トイレで彼の写真を撮った男性の携帯電話を盗んだとして、アルガンスエラ警察署に連行されたという。その後、窃盗容疑で供述調書を取り、裁判を待たず数時間後に釈放されたとみられる。一