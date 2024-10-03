よく見るとテキストが悪口だらけ幸せの絶頂から3年。節約生活に励む妻をけなす夫の暴言／アタシが勝ち確 10年執着してくる幼馴染（1）結婚3年目のカズマ・ユイカ夫婦。2人で決めたマイホームを目標に、家賃をおさえたアパートに暮らし、ユイカはかつて好きだったオシャレやメイクも我慢するなど、節約生活に励んでいました。しかしそんなユイカに対し、カズマは「こんなボロアパートじゃ貧乏夫婦と思われる」「お前も地味になった