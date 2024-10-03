気象庁が10月3日9時45分に発表した内容です。 【写真を見る】【台風情報】台風18号（クラトーン）台湾付近にほとんど停滞沖縄のこのあとの天気を詳しくこの後の勢力と進路は 3日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    台湾海峡中心位置    北緯22度20分 (22.3度)東経119度55分 (119.9度)進行方向、速さ   &