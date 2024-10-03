■松下洸平「リモラブ3人組が思いがけず揃いました」間宮祥太朗＆及川光博との記念ショット！ 【写真】『リモラブ』人事部メンバーの再会3ショット（間宮祥太朗、松下洸平、及川光博） 松下洸平が、自身のInstagramに間宮祥太朗と及川光博との「人事部トリオショット」を公開し、大きな反響を呼んでいる。 3人は、2020年に放送されたドラマ『＃リモラブ～普通の恋は邪道～』（日本テレビ）で、人事部トリオ