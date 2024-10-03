【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ADEKAグループ新CM『素財姫（半導体の世界）篇』10月4日より放映スタート 生田絵梨花が出演する、化学素材メーカーADEKAグループの新CM『素財姫（半導体の世界）篇』が、10月4日から放映スタート。これに先駆け、YouTubeにてCM映像が公開された。 CMには、生田絵梨花がADEKAカラーの衣装で、素財の化身「素財姫」として登場。先端半導体の