フォルクスワーゲン(VW)が小型SUV「Tクロス」(T-Cross)のマイナーチェンジを実施して2024年10月1日に発売した。Tクロスは2020年から2022年まで3年連続で輸入SUVの登録台数No.1を獲得した人気の1台。マイナーチェンジで何が変わったのか、実車を確認してきた。フォルクスワーゲン「Tクロス」がマイナーチェンジ!サイズはほぼほぼ変更なし!Tクロスの日本発売は2020年1月。運転しやすいコンパクトなサイズ、豊富なボディカラーを含む