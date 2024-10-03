お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（57）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。9月28日、16年ぶりに復活して放送されたテレビ朝日「祝！内村光良還暦祭り内村プロデュース復活SP!!」での発言について釈明した。同番組の「大喜利バトル」のコーナーに出演した三村は、「今、視聴者は私たちに何を求めている？」とのお題に対し、フリップで「白石まいのろしゅつ」と回答。同じく番組に出演した、元乃木坂46で女優の白