俳優の反町隆史（50）が3日、フジテレビ本社で行われた同局火9ドラマ「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」（火曜後9・00、8日スタート）の制作発表に登場した。この日、今作が初公開されると会場からは笑いと大きな拍手が。完成度の高さに反町も納得の様子で、「素晴らしいキャストと、素晴らしい監督と上手くまとまったかな」と充実の表情を浮かべた。同じ部署の刑事役を演じている宇梶剛士は、「自然体で現場にいられている。リ