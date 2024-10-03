[シドニー ３日 ロイター] - オーストラリア統計局が３日発表した８月の財（モノ）の貿易黒字は５６億豪ドル（３８億５０００万米ドル）と、横ばいだった。農産品の輸出が減少した一方、自動車の輸入が落ち込んだ。市場予想の５５億豪ドルとほぼ一致した。輸出は前月比０．２％減。石炭輸出が増加した一方、農産品と非貨幣用の金の輸出が減少した。輸入は０．２％減。石油輸入が増加したが、自動車と消費財の輸入が減少した。