立憲民主党の野田佳彦代表は３日午前、日本維新の会の馬場伸幸代表、国民民主党の玉木雄一郎代表とそれぞれ国会内で会談した。１５日に公示される衆院選に関し、自民党派閥の裏金事件に関わった議員のいる小選挙区で野党候補を一本化することを呼び掛けた。馬場氏とは今後の候補者擁立に際して話し合うことでは一致した。会談後、野田氏は候補者調整について記者団に「誠意ある対話を続けたい」と強調した。馬場氏も報道陣の取