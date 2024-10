わずか1マイクロメートルという薄さかつ、熱暴走を検知すると電流の流れを効果的に抑制できるリチウムイオン電池用新素材をLG化学が開発しました。Thermal runaway prevention through scalable fabrication of safety reinforced layer in practical Li-ion batteries | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-024-52766-9100x thinner-than-hair material cuts EV battery explosion risk by 50%https://