８日スタートのフジテレビ系ドラマ「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」（火曜、後９・００）の制作発表が３日、都内の同局で行われ、Ｗ主演する俳優の反町隆史（５０）と杉野遥亮（２９）ほか、共演の白石麻衣（３２）、観月ありさ（４７）らメインキャスト１０人が集結した。同作は、人情深い昭和刑事（反町）とクールな令和刑事（杉野）の凸凹バディがお蔵入り寸前の未解決事件に挑む物語。俳優としてのキャリアが長い反町と観