「新1万円札は結婚式のご祝儀に適さない」という驚きの新マナーが物議を醸しています。渋沢フィーバーに沸いた深谷市の市長も困惑しています。【画像】「渋沢1万円札を祝儀に使うのはマナー違反」が3割深谷市長困惑「女性話が独り歩きするのがつらい」■渋沢栄一の新紙幣をご祝儀に使う3割が「マナー違反」街の人（30代）「（Q.結婚式のご祝儀のマナーといえば？）偶数の金額で入れちゃいけない」街の人（70代）「（Q.結婚式