ギニア出身のタレント、オスマン・サンコン（75）の妻で演歌歌手の北山みつき（56）が3日までに自身のブログを更新。タクシー乗車でのトラブルを報告した。16歳の寺田心5匹のイヌを飼い、老犬介護にも取り組む将来は獣医師に北山は9月27日、「タクシーのドアにスカート絡まる」というタイトルで「タクシーから降りようとしたら、タクシーのドアに私のロングスカートが巻き込まれて、にっちもさっちも降りられない。って言うか