プロ野球中日が来季の監督就任を、2軍監督の井上一樹氏（53）に要請したことが3日、分かった。今季を含めて3シーズン、指揮を執った立浪和義監督（55）は9月18日、成績低迷の責任を取って今季限りでの退任を表明していた。井上氏は鹿児島商高から1989年のドラフト2位で中日に入団。主に外野手としてプレーし、2009年に現役を退いた。中日の打撃コーチや2軍監督、阪神のヘッドコーチなどを務め、今季、再び中日の2軍監督に就任