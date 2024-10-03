元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、昨日2日放送の初冠番組『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜26時34分／テレビ朝日系※関東ローカル）に出演。ビールの売り子に挑戦すると、ファンから多くの反響が寄せられた。【写真】森香澄、キャバ嬢＆制服姿も披露妹との2ショットも（4枚）同局の月替わりのバラエティーチャレンジ枠「バラバラマンスリー」（毎週月〜木曜日26時54分）で、今年6月に放送されて話題となっ