歌手の工藤静香が、3日までにインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのコーデを披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。【写真】工藤静香、黒のシースルー＆黄色のドレスも着こなす（5枚）工藤は「@louisvuitton 2025 春夏コレクショントップルックとラストルックそして、1番好きだったルックを皆さんにご紹介させてください」とつづり、ルイ・ヴィトンコーデの全身ショットや、パリのルーブル美術館で行われたル