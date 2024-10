BMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えて実施しているガールズグループオーディション『No No Girls』。その最終審査『No No Girls THE FINAL』を、2025年1月11日にKアリーナ横浜にて開催することが決定した。ファイナリストによるパフォーマンスと最終審査、そしてデビューメンバー発表の瞬間を観客の皆さまに生でお届けします。チケット情報等の詳細は後日発表。第1話の配信は、明日10月4日20時よりYouTubeにて開始。放送前か