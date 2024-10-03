【「スーパー マリオパーティ ジャンボリー」プレイ映像・CM】 10月3日 公開 任天堂は、Nintendo Switch用パーティ「スーパー マリオパーティ ジャンボリー」のプレイ映像およびCMを7種を10月3日に公開した。 【スーパー マリオパーティ ジャンボリー CM スゴロク クリボーアイランド篇】