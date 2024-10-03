【Microsoft Flight Simulator 2024】 11月19日 発売予定 価格Standard Edition：9,700円 Deluxe Edition：13,000円 Premium Deluxe Edition：16,300円 Aviator Edition：26,000円 日本マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用シミュレーション「Microsoft Flight Simulator 2024 プレミアムデラックスエディショ