様々なドア位置の列車が来ます。2025年3月頃まで試験予定名鉄名古屋本線（画像：写真AC）。名古屋鉄道は2024年10月1日（火）午前10時頃から、名古屋本線の金山駅3番線（名古屋市熱田区・中区）で、ホームドアの実証試験を実施しています。なお、ドアは「1扉分」とのことです。同駅には、2ドアや3ドアをはじめ、ドア位置の異なる様々な車両が乗り入れます。ホームドアの設置に向け、これらの車両に対応できるかを検証するため、