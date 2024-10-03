ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）に出演しているモデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が３日までに自身のインスタグラムを更新し、セクシーな姿を披露した。「久しぶりにこの系統」とつづり、ニットワンピース姿をアップ。オフショルダーで肩出しし、ピタピタの素材でボディーラインを強調した。みりちゃむは「おむすび」で、博多ギャル連合（ハギャレン）の総代表・真島瑠梨役を演じている。劇中で