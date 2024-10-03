◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズパドレス５―４ブレーブス（２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区２位からポストシーズンに進んだパドレスが、ワイルドカードシリーズでブレーブスに２連勝して、５日（日本時間６日）に初戦を迎えるドジャースとの地区シリーズ進出を決めた。ダルビッシュ有投手（３８）、松井裕樹投手（２８）が所属しているパドレス。ドジャースと同じナ・リーグ西