◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズパドレス５―４ブレーブス（２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区２位からポストシーズンに進んだパドレスが、ワイルドカードシリーズでブレーブスに２連勝して、５日（日本時間６日）に初戦を迎えるドジャースとの地区シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）の初のポストシーズンの対戦相手は、２人のドジャースデビュー