「タレントパワー」を調査するアーキテクト（東京都港区）の「タレントパワーランキングsupported by DmMiX」が、1996年に生まれた芸能人のランキングを発表。今回は女性芸能人のランキングトップ3を紹介します。調査では、国内で活動するタレントから1280人をリストアップし、名前を知っている・顔も知っているといった「認知度」、見たい・聞きたい・知りたいといった「誘引率」をもとに「パワースコア」を算出。調査は、1