ハリウッドの大物プロデューサー、ロバート・ワッツさんが死去した。86歳だった。「スター・ウォーズ」や「インディ・ジョーンズ」シリーズをジョージ・ルーカスと共に製作したことで知られるワッツさんの死は１日、所属事務所によって発表された。 【写真】「スター・ウォーズ」などの大作映画を製作したロバート・ワッツさん 9月30日、英イ&#125