思わず目が離せなくなるほど、魅力的な同性に出会った経験はないだろうか？ 『マダムが教えてくれたこと』（ユニカ/KADOKAWA）では、主人公の女子大生がアルバイト先で出会ったおしゃれなマダムと交流する姿が描かれる。【漫画】本編を読む主人公が勤める喫茶店へやってきた、優雅なオーラをまとったマダム。個性的でこだわりが詰まった着こなしや、品格と余裕のある立ち居振る舞い。そんなマダムの姿に憧れを抱いた主人公は、