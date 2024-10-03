【チャンピオンズリーグ】リヴァプール 2−0 ボローニャ（日本時間10月3日／アンフィールド）【映像】完璧な位置取りからの圧巻ピンポイントシュート“エジプトの王”リヴァプールFWモハメド・サラーが圧巻のゴラッソを決めた。チャンピオンズリーグ（CL）でボローニャを相手にチームの2点目を奪取。時が止まったか