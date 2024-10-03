兵庫県にある介護老人福祉施設では、“施設に入っても楽しく過ごしてほしい”と、介護士たちがキャバクラとホストのイベントを始めました。“施設に入っても楽しく”介護士たちがキャバ嬢＆ホストに壁にずらりと並んだ女性たちの写真。「お隣よろしいですか？すみません、ありがとう」ドレス姿で談笑するのは、塚本花夏（つかもと・はな）さん（24）。ここは、おじいちゃんたちのためのキャバクラ…ではなく、実は介護施設なのです