会社の口座からおよそ1億8000万円を不正に送金した特別背任の罪などで起訴された元社長の男が刑事裁判に出頭しなかったとして警視庁に逮捕されました。トレーディングカード販売会社「カードラボ」の元社長・立花恵一郎容疑者（49）は8月、刑事裁判への出頭を命じられたにもかかわらず、正当な理由なく応じなかった疑いが持たれています。警視庁によりますと、立花容疑者は特別背任の罪などで起訴され、その後、保釈されてい