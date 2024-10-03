女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加えたとして、警視庁は、芸能プロデューサーの細川拓容疑者（42）=東京都渋谷区富ケ谷2丁目=を準強制性交と東京都迷惑防止条例違反の疑いで再逮捕し、3日発表した。黙秘しているという。捜査1課によると、細川容疑者は2022年5月6日夜、当時動画配信クリエーターをしていた20代の女性に睡眠薬や酒を飲ませ、渋谷区内のホテルで性的暴行を加え、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがある