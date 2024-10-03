国立病院機構大牟田病院（福岡県大牟田市）で起きた筋ジストロフィーなどの入院患者に対する虐待事件で、病院が設置した第三者委員会（委員長・永尾広久弁護士）が1日、「院長以下に障害者の人権（尊厳）を守る意識がきわめて薄弱だった」と病院全体の責任に言及する調査結果（要約版）を公表した。第三者委は、弁護士や社会福祉士ら4人で構成し、3〜7月に職員ら20人への聞き取りや療養介護病棟の視察などを実施。この日、調査