エミレーツ航空は、ヨーロッパや中東、アフリカ、南米行きを対象としたセールを10月14日まで開催する。日本発着の往復運賃の一例は以下の通り。エコノミークラスが対象となる。いずれも燃油サーチャージと諸税は含んでいる。・東京/羽田発着ドバイ（139,860円）、マドリード（144,100円）、バルセロナ（149,290円）、カイロ（152,230円）、パリ（155,920円）、ローマ（156,870円）、マルタ（164,080円）、ウィーン（164,270円）、