東横インは、「東横INNクラブカード会員感謝キャンペーン」を10月1日から12月31日まで開催している。ウェブサイトに会員カード情報を登録した東横INNクラブカード会員が対象で、公式ウェブサイトでの予約時に使える500円割引クーポンを3枚配布する。利用対象ホテルは日本国内の東横INNで、2025年1月〜3月の各月に1枚利用できるほか、アカウント登録が必要となる。クーポンはアカウントにカード情報を登録した翌日の午前10時に自動