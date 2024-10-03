ホームセンター事業を展開するカインズの一部店舗にて、アバターによる接客システム『xR Cast HoloPhone』が導入された。 【画像】店舗での利用イメージ専用ブースにてVR店員の対応を受けることが可能 『xR Cast HoloPhone』は株式会社kiwamiが展開するアバター接客システムで、遠隔の専門スタッフが画面越しにバーチャルキャラクターを用いて顧客対応をおこなうもの。カ