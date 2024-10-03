○A：MacとiPhoneのOSをそれぞれアップデートし、Macの「iPhoneミラーリング」アプリを使います2024年9月17日にリリースされたmacOS SequoiaとiOS 18で大きな注目を集めている新機能のひとつが「iPhoneミラーリング」です。これは、iPhoneの画面をMacに表示し、iPhoneに触れることなく、MacからiPhoneを操作できる機能です。MacとiPhoneのOSをアップデートしたら、さっそく試してみたいですね。○この機能は私のMacとiPhoneで使え