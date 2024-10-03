Snow Manの佐久間大介さんは10月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。めいっ子とのツーショットを公開しました。【実際の投稿：佐久間大介、めいっ子とのほっこりショット】「姪っ子ちゃんいいなぁ〜」佐久間さんは「この間、姪っ子とお散歩した」とつづり、1枚の写真を投稿。夜の横断歩道をめいっ子と歩くオフショットを公開しました。青信号を歩く2人はそろって左手を挙げていて、寄り添う後ろ姿がかわいらしい写真です。ファンか