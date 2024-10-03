弁当･惣菜専門店「オリジン弁当」「キッチンオリジン」は10月3日から、お弁当セールを実施している。【あわせて読みたい】ほっともっとで「のり弁」370円、10月7日から「のり弁フェア」開催、シリーズ4品を値引きで最大90円引き、平日5日間限定開催対象の弁当が最大108円引きになる割引キャンペーン。実施店舗は「オリジン弁当」「キッチンオリジン」路面店全店。イオン、ダイエー、マックスバリュ、カスミ、パレッテなどの店舗で