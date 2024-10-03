[香港 ３日 ロイター] - 中国の傅聡国連大使は３日、緊迫化する中東情勢に対処するため、「緊急措置」を取るよう国連安全保障理事会に訴えた。大使は安保理のブリーフィングで、中東地域で暴力の連鎖を止めるためには明確な要求を提示する必要があると述べた。「安保理は国際平和と安全の維持に第一義的な責任を負っている」とし、全ての関係者は「政治的、外交的解決の道に戻らなければならない」と指摘した。新華社通信が伝
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