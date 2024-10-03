◇東都大学野球第3週第3日東農大5―4青学大（2024年10月3日神宮）東農大が31年ぶりの1部勝利を、3連覇中の青学大からつかんだ。ナインは勝利の瞬間、笑顔でハイタッチを交わし、北口正光監督は「やっと勝てたなと。キャプテン中心に粘り強く戦ってくれた」と感慨に浸った。苦しかった。93年秋以来の1部復帰を果たしたが、開幕から5連敗。この日も2点リードをバッテリーミスなどで吐き出し6回を終え3―4。チームを救っ