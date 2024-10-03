ジェイアール名古屋タカシマヤで、10月2日～7日まで開催のパンフェスティバル！絶対買うべき絶品パン トップ5を日本一のパンマニアが紹介！ 【写真を見る】パンマニア厳選 “絶品パントップ5” 新食感クロワッサンやケーキのようなスコーンなど… 人気店が名古屋に集結！【パンフェス】 （パンマニア石臥博代さん）「パンで頭がいっぱいの、石臥です！」日本一のパンマニア・石臥博代さん！パン好き協