▲写真左から、ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）、池谷 亨（テレビ東京チーフコメンテーター）「テレ東BIZ」では、10月2日（水）からオリジナルコンテンツ「ハリセンボンの投資ドキュメント 株はじめます!？」を配信中！【動画】投資やる？やらない？「ハリセンボンの投資ドキュメント 株はじめます!？」 投資初心者のハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）がお金を増やすために、何を知り、どう行動するかにカメラが密着。2